A sus 83 años, don Eliécer sigue dominando el balón y la vida

Con 83 años de edad, Eliécer Miranda se ha convertido en toda una inspiración para quienes aman el fútbol… y para quienes creen que nunca es tarde para seguir luchando por lo que apasiona. Lo conocen como el rey de las series, porque aún hoy es capaz de hacer hasta 2.000 series seguidas sin dejar caer el balón al suelo (ver nota completa en el video adjunto).

Pero la historia de don Eliécer no es solo fútbol y destreza. Hace unos años, este vecino de Peñas Blancas de San Ramón sobrevivió a un infarto, una prueba que para muchos habría significado el fin de su actividad física. Sin embargo, él eligió levantarse y seguir adelante, demostrando que cuando hay disciplina y amor por lo que se hace, no existen los límites.

Desde pequeño, el balón fue su mejor compañero. Con el paso de los años, convirtió el ejercicio de hacer series en una verdadera hazaña de resistencia y concentración. Y aunque el tiempo pasa, su energía sigue siendo la de un joven entusiasta que ama cada toque de balón.

“A mí me dicen que cómo hago, pero lo que pasa es que siempre he sido disciplinado, me levanto, hago ejercicio, y practico. No es suerte, es constancia”, cuenta don Eliécer con la humildad que lo caracteriza.

Un infarto no lo detuvo

A pesar de su vitalidad, Miranda tuvo que enfrentar una de las pruebas más duras de su vida: un infarto que puso en riesgo su salud. Contra todo pronóstico, salió adelante y, lejos de dejar el balón guardado, regresó a la cancha… o mejor dicho, a sus prácticas diarias de series.

“Eso fue difícil, pero yo decidí seguir. Con calma, pero sin dejar de moverme”, asegura.

Hoy, su récord personal es una inspiración: más de 2.000 series seguidas, un logro que pocos se atreverían a intentar, y menos a su edad.