A los 60 años, Enrique Pérez descubrió un talento que cambió su historia para siempre

A sus 60 años, Enrique Pérez Sanabria decidió comenzar de nuevo. En plena pandemia, cuando la incertidumbre paralizaba a muchos, él eligió reinventarse y descubrió un talento que no sabía que tenía: el de la artesanía.



Durante décadas fue comerciante, pero los meses más duros lo llevaron a mirar el mundo con otros ojos. Entre videos en redes sociales, encontró inspiración en los trabajos hechos con bambú, un material que abunda en su comunidad de Tuis, en Turrialba. La curiosidad fue más fuerte que el miedo.

“Vi cómo lo hacían, y dije: si otros pueden, yo también puedo”, recuerda con una sonrisa.

Con paciencia y dedicación, Enrique comenzó a experimentar. De sus primeras pruebas surgieron lámparas, portavasos y adornos que sorprendieron a su familia y vecinos. Poco a poco, el bambú dio paso a la madera, y sus manos aprendieron a transformar lo simple en arte: piezas llenas de detalle, color y creatividad.



En su casa, el pequeño taller artesanal que improvisó se convirtió en un símbolo de esfuerzo y esperanza para la comunidad. “Nunca es tarde para aprender algo nuevo —dice don Enrique—, lo importante es tener ganas.”



Su historia demuestra que el talento no tiene edad y que, incluso en los tiempos más difíciles, la creatividad puede abrir caminos. En Tuis, entre el aroma del bambú recién cortado y el sonido de la lijadora, las manos de don Enrique dan forma a algo más que artesanías: moldean segundas oportunidades.



