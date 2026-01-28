56 años de matrimonio forjados en el campo de Puriscal

En Salitrillos de Puriscal vive una de esas parejas que, con solo verlas juntas, transmiten calma y complicidad. Don Rafael Quirós, de 86 años, y doña Ymelda Campos, de 74, celebran 56 años de matrimonio. Su historia se ha construido paso a paso, con trabajo honesto, amor constante y raíces profundamente ligadas al campo.



Se casaron muy temprano, como recuerda don Rafael con una sonrisa que todavía ilumina la memoria. “Fue muy, muy temprano… a las seis de la mañana, en la iglesia de la comunidad, un 28 de junio de 1969”, cuenta, como si aquel día siguiera marcado en el calendario del corazón.



Desde entonces, la vida los llevó por el camino de la agricultura y el café. Entre madrugadas frías, manos curtidas y tardes compartidas, esos oficios no solo les dieron sustento, sino también identidad y orgullo. Así fueron levantando una familia y una historia sencilla, pero profundamente valiosa.



Quienes los conocen saben que en su hogar nunca falta la risa, el comentario oportuno y ese lenguaje silencioso que solo existe entre las parejas que se entienden con una mirada. La complicidad y el buen humor han sido parte de la receta que los ha mantenido unidos, incluso en los momentos difíciles.



“Han sido años muy bonitos. La verdad le doy gracias a Dios por la familia que hemos formado”, dice doña Ymelda, con la serenidad que dejan los años bien vividos.



La historia de don Rafael y doña Ymelda recuerda que el amor también se cultiva con paciencia, trabajo y compañía diaria. Para conocer más de esta pareja y escuchar sus recuerdos, le invitamos a repasar el reportaje en el video disponible en la portada de este﻿ artículo.

