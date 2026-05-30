Salmonelosis en mascotas puede transmitirse a humanos, advierte veterinaria de la UNA

La salmonelosis en perros y gatos puede causar cuadros gastrointestinales severos y también representar un riesgo de transmisión hacia los humanos, según advirtió la doctora en medicina veterinaria Lohendy Vargas, especialista en salud pública e inocuidad de alimentos de la Universidad Nacional (UNA).

La especialista explicó que la salmonela es una bacteria zoonótica. Esto significa que puede transmitirse de animales a personas y viceversa.

La enfermedad es más frecuente en animales de producción como bovinos, porcinos y aves de engorde. Sin embargo, también puede afectar a perros y gatos.

En mascotas, la salmonelosis provoca síntomas como vómitos, diarrea, pérdida de movilidad y deshidratación severa. Vargas indicó que los animales con estos signos deben recibir atención veterinaria inmediata.

​“El manejo terapéutico de la salmonelosis depende principalmente de la gravedad del cuadro clínico y del estado inmunológico del animal”, señaló la experta.

La veterinaria aclaró que no todos los casos requieren antibióticos. En infecciones leves, el tratamiento consiste en hidratación, corrección de desequilibrios electrolíticos y manejo sintomático.

En cuadros más graves, con fiebre persistente, diarrea severa o signos sistémicos, sí se recomienda el uso de antimicrobianos. No obstante, Vargas enfatizó que los antibióticos no deben administrarse de forma empírica.

La especialista recomendó realizar primero un aislamiento bacteriano mediante muestras fecales y posteriormente un antibiograma. Esta prueba permite identificar cuál antibiótico resulta efectivo contra la cepa de salmonela detectada.

Entre los medicamentos disponibles figuran fluoroquinolonas y cefalosporinas de tercera generación. Sin embargo, la elección depende del perfil de resistencia bacteriana. El objetivo es evitar fallos terapéuticos y disminuir la aparición de cepas resistentes.

El tratamiento también incluye fluidoterapia en animales deshidratados o con alteraciones ácido-base. Además, pueden utilizarse antiinflamatorios y otras medidas de soporte.

Vargas indicó que la salmonela suele transmitirse por consumo de alimentos contaminados o por contacto con heces infectadas. Por esa razón, pidió evitar carne cruda, pollo crudo y huevo crudo en la alimentación de perros y gatos.

La especialista también alertó sobre la transmisión entre humanos y mascotas. Una persona infectada puede contagiar a sus animales si no mantiene una adecuada higiene después de usar el servicio sanitario.