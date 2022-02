Los mejores 'tips' para ejercitar sanamente a su perro

Hacer ejercicio con nuestro perro puede ser una actividad muy divertida y beneficiosa para la salud. Sin embargo, hay que tomar en cuenta varias recomendaciones para que las mascotas no lleguen a sufrir una emergencia.

Luis Diego Fallas, veterinario con énfasis en Ortopedia, nos brindó unos tips indispensables.

Si todavía no tiene un perro, lo primero es pensar bien qué tipo de animal desea si su objetivo es ejercitarse con este.

"Sería bueno leer mucho antes de adquirir un perro para saber de las características que uno quiera, dependiendo de lo que vayamos a hacer de ejercicio. Hay animales como el Border Collie y el Jack Russel Terrier o inclusive zaguates que pueden ser muy buenos para agility (obstáculos). Y hay perros específicos para correr como los galgos, hay perros para caminar, hay de todo. También hay razas que no se les recomienda correr por ser braquiocefálicos (bulldog inglés, francés o pug)", comentó el veterinario.

Teniendo a su mascota, tiene que tomar en cuenta estas recomendaciones: el ejercicio tiene que ser individualizado y gradual: empezar a caminar, luego trotar y, finalmente, correr. Nunca se debe exceder el límite de cada animal. Si lo ve con síndrome de cansancio, no lo presione.

"Si los animales se exceden pueden ocurrir varias cosas, como una rabdomiólisis, o sea, arratonamiento, que es una concentración de ácido láctico en los músculos: eso puede ser un simple dolor muscular o, inclusive, puede haber ruptura de las fibras musculares y liberar mioglobina, que es tóxica para los riñones y puede provocar hasta un fallo renal. Entonces, sí es delicado. Y dependiendo de las horas del día, si se excede el ejercicio también por la temperatura pueden dar golpes de calor", resaltó el especialista en Ortopedia.

Por eso, lo mejor es salir a pasear al animal en horas frescas, bien temprano en la mañana o en la tarde-noche.

"Con los perritos pequeños con patas cortas, como los salchichas, si se quiere hacer ejercicio ojalá sea una superficie plana. No se recomienda, por ejemplo, un trail (senderismo) o caminata en la montaña, porque va a recargar un poco más la espalda", añadió el experto.

Es importante cuidar las almohadillas de las patas, que estén siempre humedecidas, el recorte de uñas y cortar los pelitos de los dedos, para que tengan buen agarre.

Antes y durante el ejercicio debe de estar bien hidratado. No se recomienda darles de comer inmediatamente antes de salir a hacer deporte porque puede provocar torsión gástrica. Entonces, generalmente, ir en ayunas.



Pasearlos preferiblemente con pechera y no con correa, para no lastimar el cuello. "Hay animales que van a requerir usar un bozal abierto por el tamaño".

Finalmente, si usted tiene un cachorro evite hacer ejercicio fuerte antes de los seis meses y, como se dijo antes, empezar caminando y luego aumentar la intensidad.



