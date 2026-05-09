Hantavirus, leptospirosis y otras bacterias: enfermedades a las que lo expone su mascota

﻿Las mascotas pueden convertirse en un vínculo indirecto entre los roedores y las personas dentro del hogar. Aunque perros y gatos rara vez transmiten enfermedades directamente, sí podrían trasladar bacterias o virus al ingresar ratas o ratones contaminados a espacios donde conviven las familias.

Así lo explicó a Teletica.com el epidemiólogo y veterinario de la Universidad Nacional (UNA), Juan José Romero, quien advirtió sobre varias enfermedades presentes en Costa Rica que pueden estar relacionadas con la presencia de ratas y ratones dentro o cerca de las vivienda﻿s﻿.

“Las ratas y los ratones lanzan al ambiente la bacteria por medio de la orina. Esa orina puede contaminar alimentos o superficies mientras andan buscando comida”, explicó el especialista sobre la leptospirosis.

Según Romero, esta enfermedad bacteriana es una de las más frecuentes en el país y suele presentarse principalmente en zonas rurales más que en áreas urbanas.

Leptospirosis, salmonella y rickettsiosis

El epidemiólogo indicó que entre las enfermedades más comunes relacionadas con roedores en Costa Rica destacan la leptospirosis, la salmonella y la rickettsiosis.

En el caso de la salmonella, detalló que la contaminación ocurre cuando los roedores infectados tienen contacto con alimentos o superficies que luego son manipuladas por personas.

​“Las ratas y los ratones que tienen la bacteria contaminan alimentos que después la persona come o que tal vez toca y no se lava bien las manos”, señaló.

Sobre la rickettsiosis, Romero aclaró que no es el roedor quien transmite directamente la enfermedad, sino las pulgas que viven en ellos.

“Las pulgas pican al ratón que tiene la rickettsia y después pican a una persona y le transmiten la enfermedad”, explicó.

El especialista añadió que los hantavirus también están asociados con roedores, principalmente por contacto con excretas contaminadas. Incluso recordó que la peste bubónica, responsable de millones de muertes siglos atrás, también estaba relacionada con pulgas presentes en ratas.

Los gatos pueden trasladar bacterias y virus al ingresar roedores contaminados al hogar.

¿Qué papel juegan perros y gatos?

Romero explicó que las mascotas rara vez transmiten directamente estas enfermedades, aunque sí pueden facilitar la llegada de bacterias o virus al hogar.

“Un perro o un gato pueden jugar o cazar una rata o un ratón y traerla del ambiente externo al ambiente interno”, comentó.

Según indicó, esto podría provocar contaminación en superficies donde posteriormente las personas tengan contacto.

El veterinario aseguró que, en realidad, el mayor riesgo para perros y gatos suele estar relacionado con el veneno utilizado para eliminar roedores.

“La rata consume el veneno y luego el perro o el gato juegan o se quieren comer el ratón o la rata y entonces ahí sí se pueden intoxicar. Ese es un problema mucho más serio”, advirtió Romero.

También explicó que, aunque perros y gatos pueden enfermarse de salmonella o leptospirosis, esto no suele ocurrir por consumir roedores, sino por otras fuentes contaminadas, como alimentos crudos.

El riesgo aumenta en patios y lotes baldíos

Romero indicó que las viviendas cercanas a lotes baldíos, patios grandes o zonas abiertas tienen mayor probabilidad de recibir visitas de roedores en busca de alimento.

​“Estos animales van a ingresar al patio de la casa y el gato o el perro van a ir a buscarlo, jugar o comérselo”, explicó.

El experto reconoció que controlar el comportamiento de perros y gatos frente a roedores es complicado, especialmente en el caso de los felinos, que suelen tener mayor libertad para salir de casa.

“Educar a los perros para que no persigan ratones es muy complicado. Lo mismo con los gatos”, señaló.

﻿ Tener mascotas como hámsteres puede poner en riesgo la salud de los niños si no se aplican las medidas de higiene necesarias. ﻿



Recomendaciones para evitar contagios

Mantener control de roedores en la vivienda.

Evitar acumulación de basura o alimentos expuestos.

Lavarse las manos constantemente.



Desinfectar superficies.



Limpiar en húmedo zonas donde haya presencia de heces u orina de roedores.

​“Cuando uno barre en seco, se levanta polvo y en ese polvo vienen virus o bacterias que eventualmente uno puede inhalar”, advirtió.

Finalmente, Romero enfatizó que la limpieza constante sigue siendo la principal herramienta para disminuir riesgos de contagio dentro del hogar.