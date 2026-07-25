'¡De vuelta a casa!': Cuatro familias buscan a sus mascotas perdidas

En distintas comunidades de Costa Rica, muchas familias enfrentan una angustia silenciosa: la desaparición de su mascota. Ya sea por un descuido en casa, un paseo sin retorno o incluso por situaciones de robo, decenas de perros y gatos se extravían, dejando un gran vacío emocional en quienes los esperan.

Ante esta realidad, Teletica.com, con la sección ¡De vuelta a casa!, en colaboración con Guardianes de Perros, busca reunir mascotas perdidas con sus seres queridos.

En este espacio, usted encontrará publicaciones con los casos más recientes: fotografías, características particulares, lugares donde fueron vistos por última vez y formas de contacto con las familias.

Le invitamos a sumarse activamente a esta causa. Esté atento a su entorno, comparta esta información en redes sociales o conserve los datos en caso de ser necesarios. Un pequeño gesto de su parte puede marcar una enorme diferencia en la vida de una mascota y en la de quienes la esperan con el corazón abierto.

​Mascotas perdidas

Nombre de la perra perdida: Malú.

Lugar donde fue vista por última vez: Puntarenas, Osa, Bahía Ballena, contiguo al taller Centro Llantero.

Descripción: Se perdió el 11 de julio.

Si usted sabe de su paradero o la resguardó, puede llamar al 8740-0826 o al 8758-7320. Se ofrece recompensa. Su familia pide comunicarse lo antes posible y agradece toda la ayuda para encontrarla.

Nombre de la perra perdida: Sofía.

Lugar donde fue vista por última vez: Heredia, Jardines 2 de Santiago, detrás de la Universidad Nacional (UNA).

Descripción: Tiene 11 años y padece hernias, por lo que camina muy poco. Se extravió el 5 de julio, mientras su familia realizaba una mudanza.

Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 6385-3542. Se ofrece recompensa. Debido a su condición de salud, su familia pide comunicarse de inmediato si la ha visto o sabe dónde se encuentra.

Nombre de la gata perdida: Pelush.

Lugar donde fue vista por última vez: Alajuela, Grecia, Santa Gertrudis, frente a Lubricantes Yayo, calle Barrantes.

Descripción: Es una gatita con manchas grises, cafés y blancas. Tiene ojos verde claro y la nariz negra. Se perdió el 12 de julio.

Si usted sabe de su paradero, puede llamar al 8934-1201 o al 8356-6713. Se ofrece una recompensa de $200. Cualquier información puede ayudar a que regrese a casa.

​Nombre de la perra perdida: Romina.