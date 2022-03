Consejos para lograr una relación sana entre niños y perros

Tener perros y niños no siempre es sinónimo de juego y diversión. Aunque desearíamos que así fuera, en ocasiones no se logra fácilmente, pues tanto los menores como los perros, tienen personalidades distintas y no necesariamente compaginan.

¿Cómo lograr una sana relación, basada en el respeto y en la seguridad? La adiestradora canina, Alejandra Alvarado, nos explicó cómo hacerlo (ver video adjunto).

Si desea más información, puede llamar al 8648-6052 o encontrarla en redes sociales como @educandogcr.