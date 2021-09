Conozca la importancia de vacunar a su mascota contra la rabia

El Día Mundial de la Rabia se conmemora el 28 de setiembre. Por esa razón, conversamos con la doctora Silvia Coto, presidenta del Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica, sobre la importancia de vacunar a nuestras mascotas contra esa enfermedad.



Primero, es importante saber qué es la rabia. “Es una enfermedad viral que afecta el sistema nervioso y puede infectar a todos los mamíferos, hasta al ser humano, y es mortal. En los casos de infección, pocas veces el animal puede salvarse”, explicó Coto.

Según la veterinaria, la rabia se erradicó en Costa Rica en 1970, pero se sigue vacunando a las mascotas ante un posible nuevo brote de esta enfermedad.

Lo recomendable es aplicar la dosis, una vez al año, en el veterinario.

“La vacuna es un virus modificado para que genere defensa en el organismo, necesita guardar una cadena de frío para que tenga efectividad, por eso es importante hacerlo con un especialista”, comentó la presidenta del colegio.

¿Cuáles son los síntomas de un animal con rabia?

La rabia afecta el sistema nervioso, entonces los animales van a tener desorientación, dificultad para caminar, irritación a los estímulos fuertes como la luz intensa, salivación extrema y comportamiento más agresivo.

¿Cómo se daría un eventual contagio al humano?

“El riesgo principal sería por mordedura de perro rabioso. En el mundo ocurren, en un 90%, infecciones en personas por esta razón, pero en nuestro país no es el caso. Las especies silvestres son portadoras, por eso no debemos de manipularlas y más si ve a un animal débil, mejor no lo toque porque se expone a contraer una enfermedad mortal”, explicó la veterinaria.

Si usted llegara a sufrir una mordedura de un animal silvestre, como mapaches o ardillas, vaya de inmediato al centro médico para que lo examinen.