¿Cómo afrontar el duelo por la muerte de una mascota?

Las mascotas son terapéuticas, su partida puede llegar a afectar mucho al dueño, porque algunas personas sienten que son ese único ser que los escuchaba y no se sentían juzgados, ese amigo fiel, que está en las buenas y malas.

Hay personas que ya no quieren tener hijos, y esa mascota representa esa relación. Y la partida de un perro, gato, conejo u otro deja un vacío muy grande en la persona.

"Sin embargo, no podemos generalizar, no es lo mismo una mascota que lleva 10 años o 15 años con vos y era tu única compañía perruna, a una mascotita que llegó y tenía poco tiempo de estar con la familia y que había más animales en la casa", indicó la dra Aguilar.

La primera etapa es el impacto o el shock , ya sea porque yo lo veo o porque me cuentan. De inmediato viene la negación , en la cual la persona dice ‘¡ay, no puede ser posible!’, '¿cómo pasó? Si yo siempre lo cuido y siempre estaba tan atento’.

​"Siguen dos etapas que pueden darse de manera simultánea. Una especie de culpa, en que me digo: ‘¿qué hice?’, '¿qué no hice?' 'Si la hubiera cuidado más'...Y una etapa de enojo, enojo con el veterinario o con alguien de la familia que no la cuidó y el enojo con uno mismo", destacó la psicóloga.