Adopte a un amigo fiel: 'Yuki'

Nombre: Yuki.

Edad: 2 meses y medio.

Descripción: es una perrita muy tierna, superjuguetona y siempre está alegre. Ya fue desparasitada y recibió su primera vacuna.

"Nuestra hermosa gordita viene desde Tortuguero con su mamá y sus 10 hermanitos. Ellos vivieron días muy tristes, de mucho peligro, abandono y carencias", explicó la representante del refugio.

Esta perrita llegó desde Tortuguero junto a su mamá y sus 10 hermanitos. La familia enfrentó días muy difíciles, marcados por el abandono, las carencias y el peligro constante.

Dichosamente, Yuki y sus hermanos ya se encuentran en una casa cuna, donde reciben cuidados y mucho cariño. Gracias a ello, la pequeña ha permanecido en buen estado de salud, ya fue desparasitada y recibió su primera vacuna.

"Yuki es todo ternura, súper juguetona y siempre anda alegre. Ahora solo necesita una familia que le brinde el hogar que tanto merece", indicó la vocera del refugio.

La organización espera encontrarle una familia responsable que le permita comenzar una nueva etapa llena de amor, estabilidad y cuidados.

Contacto: en este momento, se encuentra bajo el cuidado de Animal Hope Costa Rica. Las personas interesadas en adoptarla pueden comunicarse al correo electrónico [email protected].

La organización solicitará fotografías del espacio donde vivirá la perrita y de las condiciones del hogar, con el fin de garantizar que contará con un entorno adecuado para su bienestar. Asimismo, se pide una contribución de ₡25.000 para colaborar con los gastos médicos y el rescate de otros animales.