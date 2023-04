Adopte a un amigo fiel: 'Miguel'

"Me tiraron afuera del albergue a los gatos bebes en una caja. Lo dimos en adopción y estuvo un año en una casa, pero la muchacha tuvo que salir del país y no se lo podía llevar, entonces me lo devolvió. Lo volví a dar en adopción, pero la gata de la señora nunca lo aceptó y no se hizo el esfuerzo para que se llevaran bien, entonces regresó a los 15 días. Miguel no tiene problemas con ningún gato, es muy noble y bueno", comentó su rescatista, Carolina Benavides.