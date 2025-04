‘Los Doctores’: Cataratas

Las cataratas son como una nube que empaña el lente natural del ojo, la principal causa de ceguera en el mundo y una de las consultas más frecuentes que se atienden en los servicios de Oftalmología.

“La sensación es bastante fea, porque le quita a uno la capacidad de ver”, contó una paciente afectada por este padecimiento.

El doctor Claudio Orlich, oftalmólogo con especialidad en córnea y cirugía refractiva, fue el invitado de este jueves en Los Doctores, donde explicó ampliamente por qué se nubla la vista con la edad.

“Es muy frecuente que después de los 60, 65 años, el cristalino empiece a ponerse opaco. La catarata no es una opacidad de un día para otro, no es que la persona pierde la visión de un día para otro, es progresivo, es un proceso. Muchas veces, las personas tienen cataratas y no lo saben, porque se van acostumbrando a ver mal”, indicó el especialista.