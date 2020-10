Luis Fernando Fallas: "San Carlos nos superó en todo"

El técnico de Limón FC, Luis Fernando Fallas, se mostró muy molesto con la actuación de sus jugadores luego de la derrota 0-2 ante San Carlos y que les impide asumir el segundo lugar del grupo B.

Tras ganarle a Saprissa la semana anterior, el equipo caribeño llegaba con las esperanzas de poder arrebatar el segundo lugar a los morados al ubicarse a un solo punto de ellos, por lo que el triunfo les permitía meterse en la pelea por el segundo lugar.

Pero los Toros del Norte los cornearon antes y echaron por la borda esa oportunidad.

“Desgraciadamente llevamos esa apatía al camerino. San Carlos nos superó en todo. En el aspecto técnico, táctico y en cada balón, siento que el partido lo habíamos perdido desde antes de comenzar”, se sinceró Fallas.

El técnico aseguró que los norteños les sacaron ventaja en la sed de triunfo.

“Nos ganó en el querer ganar. En la conferencia pasada les dije que había que sacudirse del éxito pronto. Antes del partido ante Saprissa venía un equipo con hambre de ser protagonista en el torneo, pero hoy no. Por eso seguimos siendo pequeños, pues cuando queremos dar un salto, algo sucede, no sé cómo explicarlo, pero ya me ha pasado no solo acá y en otros equipos”, aseveró el estratega.

Con esto los caribeños cierran la fase de partidos ante los rivales de su grupo y ahora deberán esperar hasta el próximo 28 de octubre para regresar a las canchas cuando comiencen a medirse a los rivales del A. Su primer juego será ante Municipal Grecia.