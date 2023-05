Secreto a voces: Antonio Solana se va de la Liga

El español Antonio Solana no seguirá en la Liga y la noche de este miércoles fue el tema en la previa del partido ante Cartaginés en el Fello Meza.

"Yo soy el gerente general, manejo la parte administrativa y financiera, hay otras personas que podrían hablar de esto (salida de Solana). Estando en la posición en la que estoy puedo ayudar, pero no es el área que estoy manejando", comentó Chacón en la transmisión de Teletica Radio.

Al ser consultado si con la salida de Solana se acaba la era de españoles en la institución, respondió: "Eso más que un nacional o españoles, eso no es cierto. Lo que hace la Liga es contratar a profesionales que la organización necesita. No creo que me hayan contratado por ser lingüista, posiblemente por mi experiencia profesional".