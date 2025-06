¿Se debe temer por el CAR si gana Transparencia Rojinegra? Esto responde José Cabezas

La asamblea de socios de Alajuelense se realizará este sábado y se elegirán seis puestos en la Junta Directiva. El que más destaca es el de presidente, en una papeleta está Joseph Joseph y en la otra José Cabezas.

Este viernes, Joseph Joseph estuvo en el programa 120 Minutos de Radio Monumental y contestó algunas consultas sobre el CAR.

"No es una condición que yo sea presidente de la Liga, no se hizo una inversión así a cambio de la presidencia. De hecho, el comodato, empezó hace ocho años, casi nueve, y yo solo he estado dos de presidente, no guarda relación una cosa con otra", comentó Joseph Joseph.



Al presidente se le preguntó sobre venderlo a la Liga y respondió: "No es una opción, porque hay que ser realistas, la Liga no está en capacidad de comprar unas instalaciones así, entonces yo creo que esta figura es la mejor y más conveniente apara la Liga. Poniéndome en los zapatos de un asociado liguista para qué vas gastar el dinero en algo que ya está y que ya se puede usar".

Tras estas declaraciones en Teletica.com conversamos con José Cabezas, aspirante a la presidencia por la agrupación Transparencia Rojinegra.



—Don José, quiero preguntarle sobre el tema del CAR. ¿No habría que temer porque pase nada malo con el CAR en un eventual mandato suyo?

No, no, no, al contrario. Nosotros estamos orgullosos y muy agradecidos con don Joseph que haya hecho esta inversión y que se lo facilite la Liga. Lo que estamos claros, es que se estaría utilizando el CAR como un arma política y eso, aunque don Joseph dice que no lo quiere, pero posiblemente otras personas ligadas a él sí lo están haciendo. Están asustando con diferentes, con tres elementos.

Están asustando con que si don Joseph no gana, se lleva el CAR. Si don José no gana, la Liga quiebra y si don Joseph no gana, don Óscar Ramírez se va. Esas tres cosas son molestas porque realmente es utilizar el arma del miedo, que eso no se avale en una democracia.

Específicamente con el CAR, nosotros, bueno, lo que queremos es incluso seguir y fortalecer, apoyar, por ejemplo, a don Óscar Ramírez, que lo queremos muchísimo. Es de la casa. Anhelábamos que él viniera. Hemos hecho la propuesta desde la gradería que regresara don Óscar y eso significa también que lo que nosotros pretendemos con el Centro de Alto Rendimiento sí es ayudar a que se defina mejor.

Ayudar a que el Centro de Alto Rendimiento funcione para la Liga Deportiva Alajuelense de una manera un poco mejor de cómo ha venido funcionando, porque sí creemos que en los últimos años hubiera podido dar un mejor resultado, un mejor producto de jugadores y no lo ha dado.

Eso es básicamente, creemos nosotros, por la dirección de personas extranjeras, de personas foráneas que no conocen muy bien lo que es la raíz costarricense, la cultura costarricense, el perfil costarricense.

Entonces no es lo mismo que un nacional sepa que si un jugador, un niño, un jugador de 15 años, por ejemplo, viene de la Isla de Chira, no es lo mismo que un jugador de 15 años que venga de Pérez Zeledón o que venga de San Carlos de Alajuela, porque el trato es diferente, la cultura es diferente. Si esos detalles como ese, si algunos detalles como ese se mejoran, por supuesto que el CAR va a funcionar muchísimo más.

Yo incluso estoy absolutamente convencido que Don

Joseph no pretende de ninguna manera romper el contrato de comodato que tiene con la institución, al contrario, estoy seguro que Don Joseph es un hombre de palabra, un hombre que ama mucho a la institución, lo va a querer más bien prorrogar y nosotros fortalecernos, aprovecharlo para que pueda funcionar mejor. Lo que lo queremos realmente es fortalecer, eso es lo que nosotros queremos, creemos que podemos dar un aporte importante para que se fortalezca.

—Cuando usted dice que se estaría utilizando el CAR como una herramienta, como un arma política, ¿quién lo está utilizando?

Bueno, yo lo que le digo, te lo acabo de decir, Don Joseph dice que no quiere que se utilice, pero uno por muchas partes oye, escucha, es un rumor, una leyenda humana que se dice eso.

A veces uno no sabe de dónde pueden salir los rumores, pero salen.

—Don José, en relación con lo de las personas extranjeras que han estado ahí en el CAR, Agustín Lleida estuvo ahí y ¿en su momento usted lo apoyó a él?

Yo le di, sí, claro, yo le di el apoyo, pero, vamos a ver, siempre me pareció que tenía más poder del que debía haber tenido. Siempre me pareció que Agustín, que era una gran persona y un hombre preparado, se le había concedido, se le habían dado las llaves de la casa, y que era necesario también que alguien con conocimiento, pues de alguna manera, limitara también un poco sus funciones. Yo llegué a vivir eso. En alguna ocasión, Don Agustín tuvo algunas decisiones que no me parecieron, y sin embargo tuve que acatarlas, porque realmente, pues, usted sabe que nuestra institución es muy presidencialista, y si el presidente lo acepta, yo era vocal, y no podía oponerme.

Yo nunca estuve en contra de Agustín, es decir, me parece que uno nunca puede estar en contra de alguien, y hacía un buen trabajo, pero con posibilidades de mejora, y eso es lo que decía yo. Me parecía que Agustín funcionaba bien, pero podía mejorar, pero no me tocaba a mí, digamos, dar el apoyo, el apoyo mío era prácticamente invisible. Era un vocal, y eso es un trabajo que tenía que tener el presidente de la institución, y obviamente el dueño del CAR, que era Don Joseph, y uno ahí, pues, nada más opinaba.

—¿Cómo ve el panorama para el sábado?

Bueno, veo que va a ser una fiesta electoral, como siempre lo hemos tenido. Esperamos que seamos una familia, y que llegue el socio llegue a votar y a dar sus opiniones.

Para nosotros es muy difícil, si la pregunta va por ahí, saber si estamos fuertes o no estamos fuertes, porque a nosotros, contrario a lo que goza la papeleta oficialista, nosotros no tenemos acceso al padrón. La otra papeleta sí, porque está en la junta electiva. Entonces, obviamente, es cuestión de entrar en la computadora y lo tienen. Como nosotros no tenemos acceso al padrón, no sabemos con quién estamos hablando, si la persona que tenemos al frente es asociada o no, simplemente, nosotros tenemos que ver cómo hacemos, pero es pelea de tigre suelto contra burro amarrado, porque no hemos podido llevar un mensaje directamente al asociado.

Tenemos que estar hablando a miles, para que en esos miles haya uno, dos, o tres, o cuatro asociados, y escuchen nuestro mensaje.

Pero entonces, desde ese punto de vista, pues, estamos en una gran desventaja, y no podemos saber con qué contamos.

—¿Qué le pareció que León Weinstok apareció como presidente suplente?

Bueno, yo respeto a don León, es mi colega, y creo que es una persona preparada y es una buena persona, es mi colega y lo tengo que respetar. Que no se malinterprete, para el asociado, me pareció de mal gusto, es que de última hora sacaran esas sorpresas, es como sacar un conejo del sombrero.

Es más, todavía el conejo del sombrero de un mago uno lo está esperando, y aquí me parece que ha tomado de sorpresa esta situación que le han avisado de última hora al asociado, que resulta que va a votar por Joseph, pero que resulta que vota por Joseph, pero el que puede salir es otro candidato. Eso es inédito, me han dicho abogados constitucionalistas que eso no lo han visto en ninguna parte. Si yo voto por un candidato es porque quiero a ese candidato, no porque existe la posibilidad de que salga otro.

Insisto, don León es una persona que me merece todo el respeto, él no tiene la culpa, don León no tiene la culpa, pero me parece que fue muy mal manejado por parte de la junta electiva y del comité o de la comisión electoral. Eso es inédito. Me llaman amigos y me dicen, eso no puede ser, cómo va a ser que uno vote por X persona, pero si gana puede ganar y no es esa persona la que asume, la asume otra, porque si no alcanza el 66%.

Es una cosa que no se puede entender, pero de mal gusto que sea la sorpresa. Y les repito, el mal gusto no es que sea don León, él no tiene la culpa, el mal gusto es que se haya sorprendido así al asociado. Esto lo tienen los estatutos.

—Pero así está en los estatutos...

Sí, sí, yo sé que están los estatutos, pero se manejó mal. Sí, por lo menos en la papeleta de nosotros, el que vote por nosotros sabe que nosotros somos nosotros, ¿a qué vamos a quedar? Si nosotros ganamos, votan por José Cabezas o votan por el señor Cornejo o el señor Baltodano y somos nosotros. No puede ser realmente que se pueda votar por uno, pero que salga otro, que gane y que salga otro.

Dígame usted si usted tiene esa experiencia en alguna parte.