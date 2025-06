Joseph Joseph sobre el CAR: "La Liga no está en capacidad de comprar unas instalaciones así"

El presidente de Alajuelense, Joseph Joseph, explicó, este jueves, cómo está el tema del CAR de la Liga.

El jerarca rojinegro lo hizo en una entrevista en el programa 120 Minutos de Radio Monumental, de cara a las elecciones que serán este sábado en la asamblea de socios.

En dicha asamblea se elegirán Presidente, Vicepresidente segundo, Tesorero, Prosecretario, Vocal segundo y Fiscal Legal.

A Joseph Joseph le consultaron: ¿Si usted no gana la asamblea del sábado es cierto que el CAR se va?

"Esa pregunta me la han hecho muchas veces, es curioso, no es una condición que yo sea presidente de la Liga, no se hizo una inversión así a cambio de la presidencia. De hecho, el comodato, empezó hace ocho años, casi nueve, y yo solo he estado dos de presidente, no guarda relación una cosa con otra", comentó Joseph Joseph.

Joseph Joseph indicó que "lo que sí guarda relación y tengo que ser transparente con eso, es un proyecto deportivo serio, bien manejado para que manejen ese Ferrari. No queremos volver a prácticas del pasado que no fueron fructíferas para la institución. Yo espero que el CAR esté muchos años y estoy seguro que yo no seré presidente para siempre, en algún momento vendrá algún revelo", añadió.

El jerarca maundo comunicó que el comodato termina en 2026 y que "está toda la intensión de que continúe".

"El comodato termina en el 2026. Está toda la intensión de que continúe, siempre amparado a un proyecto deportivo serio, de formación y desarrollo de jugadores integralmente, proyeiendo colegio, psicología, nutrición, buenos entrenadores y trabajando bien. Eso no está amarrado a que yo sea presidente o no en ningún contrato dice eso", agregó.

Al presidente se le preguntó sobre venderlo a la Liga y respondió: "No es una opción, porque hay que ser realistas, la Liga no está en capacidad de comprar unas instalaciones así, entonces yo creo que esta figura es la mejor y más conveniente apara la Liga. Poniéndome en los zapatos de un asociado liguista para qué vas gastar el dinero en algo que ya está y que ya se puede usar".

Para concluir este tema, Joseph Joseph dejó claro que la intención es ampliar el comodato.

"Sí, de nuevo, siempre está amarrado a un proyecto serio y formal, profesional, bien manejado. Son muchos aspectos", concluyó.