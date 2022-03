Rudé: “No lo gano porque hay circunstancias del juego que no lo han permitido”

El entrenador de Alajuelense, Albert Rudé salió complacido tras empatar contra Herediano, el colero del Clausura.



“No creo que me cueste la lectura y sí asumo las responsabilidades cuando ganamos, empatamos y perdemos. No lo gano porque hay circunstancias del juego que no lo han permitido”, explicó el español.

“Me gustó mucho como se paró el equipo, teníamos un plan que nos salió excelente hasta el momento en que se dieron las circunstancias”, reflexionó el técnico sobre cómo su equipo perdió la ventaja tras un gol de penal para el 1-1 final.

Si bien es cierto los manudos tuvieron para dejarse las tres unidades, al final perdieron la ventaja y solo se dejaron un punto, que no es suficiente para dejarse la cima.

“Estamos de visita, teníamos que buscar ese punto, teníamos que aferrarnos a él y ese punto nos deja de líderes”, comentó Rudé.

"Solamente se consigue la punta con puntos", concluyó el técnico.