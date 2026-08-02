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Rescalvo analiza los dos penales que el equipo falló en el torneo
Ronaldo Cisneros y Celso Borges no pudieron marcar desde los once pasos.
El técnico español de Alajuelense, Ismael Rescalvo, dijo que los cobradores de penales tienen toda su confianza, luego de los fallos de Ronaldo Cisneros y de Celso Borges en las dos primeras fechas del torneo.
"Tenemos muy buenos lanzadores como el caso de Ronaldo y Celso, pero hay confianza plena porque tiene una capacidad y sobre todo confianza. También es un acierto del portero", indicó el estratega.
Además, destacó las ansias de su club por querer sacar la victoria ante Escorpiones, misma que consiguió 2-1 en los últimos minutos del juego en el Morera Soto.
"Sabíamos que era el partido que íbamos a vivir, un equipo encerrado, buscando perder tiempo, para no tener continuidad", comentó Rescalvo.
Desde el punto de vista del estratega rojinegro, su equipo intentó tener paciencia y, al final, los tres puntos llegaron por eso.
"El gol al final sabe muy bien, porque el equipo mereció ganar el partido antes. Creo que el resultado es justo porque el equipo fue superior e intentamos jugar para ganarlo. Conseguimos el objetivo, sin duda que siempre hay cosas muy mejorar", añadió.
Rescalvo planteó el juego con algunas rotaciones debido a que este martes a las 8 p. m. visitará al Diriangén de Nicaragua por Copa Centroamericana.
¡Rugió el león! Liga sudó de más para derrotar a Escorpiones
En el papel, la Liga debería haberle ganado sin problemas a Escorpiones, club que recién a Primera División, pero esto es fútbol, sí que lo es. En la práctica, Alajuelense sudó de más para derrotar 2-1 a Escorpiones en el Morera Soto.
El técnico Ismael Rescalvo decidió hacer rotaciones luego del inicio del torneo y jugar a mitad de semana en Copa Centroamericana.
Uno de los que Rescalvo incorporó en el once titular fue Celso Borges, uno de los mejores jugadores rojinegros, pero este no tuvo su mejor versión.
Incluso, al 15', el portero Brayan Rodríguez le detuvo un penal al capitán rojinegro. El cobro iba bien tirado, fuerte, a un lado, abajo, pero el arquero adivinó de buena manera.