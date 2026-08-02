¡Rugió el león! Liga sudó de más para derrotar a Escorpiones

En el papel, la Liga debería haberle ganado sin problemas a Escorpiones, club que recién a Primera División, pero esto es fútbol, sí que lo es. En la práctica, Alajuelense sudó de más para derrotar 2-1 a Escorpiones en el Morera Soto.

El técnico Ismael Rescalvo decidió hacer rotaciones luego del inicio del torneo y jugar a mitad de semana en Copa Centroamericana.

Uno de los que Rescalvo incorporó en el once titular fue Celso Borges, uno de los mejores jugadores rojinegros, pero este no tuvo su mejor versión.

Incluso, al 15', el portero Brayan Rodríguez le detuvo un penal al capitán rojinegro. El cobro iba bien tirado, fuerte, a un lado, abajo, pero el arquero adivinó de buena manera.

El primer tiempo fue dominio total de Alajuelense, pues los visitantes casi que ni llegaron al arco de Washington Ortega.

Los goles quedaron para el segundo tiempo, primero fue el turno para los de casa. Un tanto de Anthony Hernández, al 71', parecía sentenciar el encuentro.

Hernández remató fuerte y rastrero y puso a celebrar a la afición; sin embargo, la alegría duró poco, pues tres minutos después Raúl López concretó un golazo para poner el juego 1-1.

López dribló a Alexis Gamboa y a a Rashir Parkins para rematar potente de pierna izquierda y colocar el empate momentáneo.

Cuando parecía que el juego iba a finalizar empate, llegó una jugada de táctica fija que lo cambió todo: un centro de Juanpi Añor y un cabezazo de Gamboa depararon a los rojinegros sus primeros tres puntos al 90+4'.