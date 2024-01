¿Por qué la declaración de Joel Campbell despertó tanta polémica?

“Cada quien es libre de pensar lo que quiera, es una opinión personal, para mí, el ADN no existe en el futbol, lo que existe es el compromiso, cuando usted llega a una institución, usted tiene que tener compromiso. Yo no creo que los jugadores que van al Manchester City, al Arsenal, o al Manchester (United) y les dicen algo del ADN, lo que existe es compromiso", comentó Joel en declaraciones recogidas por Hoy en el deporte.



Y agregó: "En todas las ligas van a haber jugadores de la casa, que vienen de afuera, hay jugadores de la Liga que juegan en otros equipos, que van a otras insituciones, es parte del fútbol, el ADN no tiene, para mí, un valor, no existe... pero respeto la gente que quiera creer en eso, cada quién cree en lo que desea".