"No nos creemos favoritos": el mensaje de Alexis Gamboa antes del inicio de la Copa Centroamericana

Alajuelense está lista para iniciar un nuevo desafío internacional. El conjunto rojinegro debutará ante Xelajú de Guatemala en la Copa Centroamericana, competencia en la que intentará conquistar un histórico cuarto título consecutivo.

En la antesala del compromiso, el defensor Alexis Gamboa dejó claro que el equipo afronta el certamen con la responsabilidad que implica defender el tricampeonato, aunque descartó que dentro del plantel exista un exceso de confianza.

“Agradecido con Dios de poder tener un torneo de demasiada importancia; siempre hay presión y espero en Dios poder darle un mensaje más a nuestra gente”, manifestó el zaguero.

Gamboa destacó las fortalezas del conjunto guatemalteco, rival al que la Liga volverá a enfrentar en el torneo regional.

“Creo que es un gran rival, es un equipo muy fuerte que sabe a lo que juega y nosotros sabemos hacer nuestro trabajo y esperamos poder llevarnos los tres puntos”.

El defensor también recordó el desempeño del club chapín en la edición anterior del campeonato.

“Para nadie es un secreto que en estos torneos los calendarios son muy apretados. Respeto máximo para el Xelajú, que no jugó en su casa el torneo anterior y llegó a la final, pero ojalá se nos dé para sacar los puntos”.

Aunque reconoció que conquistar un cuarto título consecutivo sería un hecho histórico para la institución manuda, Gamboa insistió en que el enfoque está puesto únicamente en el debut.

“Sería una alegría y algo histórico para nuestro club, pero nosotros tenemos que enfocarnos para ir día a día. Faltan muchos partidos por delante; esperemos sacar los tres puntos e ir paso a paso”.

El zaguero también se refirió a la condición de tricampeón con la que llega Alajuelense al torneo y aseguró que el equipo mantiene la humildad pese a los éxitos recientes.

“Nosotros queremos dejar claro que no nos creemos favoritos. Siempre hay una espina de que los rivales quieren ganarle al tricampeón, pero hemos venido corrigiendo temas para comenzar, ojalá con los primeros tres puntos”.

Consultado sobre la fórmula que le ha permitido a la Liga dominar la competencia regional en los últimos años, Gamboa señaló que la mentalidad del grupo ha sido determinante.

“Dejar claro que nosotros le damos la misma importancia a los dos torneos. La clave nunca ha sido dejar de creer, pues en partidos donde todo el mundo cree que no podemos revertir la situación, terminamos haciéndolo y logrando el campeonato”.

Finalmente, el defensor elogió el rendimiento de su compañero Jeison Molina, con quien ha conformado la zaga rojinegra.

“Creo que lo he dicho antes, él viene haciendo un gran trabajo desde que estaba en Guanacasteca, tiene experiencia, viene haciendo las cosas muy bien y ha sabido complementarse muy bien”.

Alajuelense abrirá su camino en la Copa Centroamericana ante los guatemaltecos este miércoles a las 8 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.



