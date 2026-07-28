Ismael Rescalvo sobre debut en el Morera: "Espero que podamos vivir una noche de alegrías"

El técnico español de Liga Deportiva Alajuelense, Ismael Rescalvo, palpita su debut en el Morera Soto, que será este miércoles ante Xelajú a las 8 p. m.

Los rojinegros son los actuales tricampeones de Copa Centroamericana y ahora buscarán su tetracampeonato en la región.

Estas fueron las declaraciones más destacadas de Rescalvo:

Debut como tricampeones en Copa Centroamericana: El poder defender este título nos llena de responsabilidad, ganas y la intención de volver a ganarlo, para eso trabajamos. Queremos que llegue el díe de mañana para poder jugar frente a nuestra gente.

Primer juego dirigido en el Morera Soto: Con muchas ganas que llegue el partido para experimentar todo lo que me han hablado del Morera Soto que se pone con esa energía en las gradas y siempre ayuda al equipo, espero que podamos vivir una noche de alegrías y podamos tener esta comunión de poder transmitir un fútbol valiente, propositivo con personalidad y ellos nos van a ayudar. Me siento tranquilo y confiado en que queremos hacer las cosas bien.

Celso Borges: No me gusta individualizar sobre jugadores, Celso tiene trayectoria, categoría y referencia, es nuestro capitán. Su liderazgo entiende el rol cuando juega de titular y confío plenamente en él, en otros partidos irá desde el banquillo y hace que el equipo cambie. Él está preparado, hay días en que saldrá de inicio y en otros en el segundo tiempo. Tiene calidad, experiencia, su aporte será fundamental.

Xelajú como rival: Llevamos una fecha, poco tiempo para ver comportamientos y patrones en fases de juego. Ellos llevan seis meses con el técnico, han cambiado la plantilla. Hay remodelación de plantillas en ambos clubes, será un partido muy diferente al que se jugó en la pasada final.

Análisis de la planilla: Va a ser un semestre con muchos partidos, tenemos una plantilla con profundidad, tenemos dos jugadores por posición para poder alternar la exigencia que nos va a demandar la continua competición, vamos a estar jugando cada tres días, no vamos a poder prácticamente entrenar, vamos a centrarnos en el video y corregir detalles. Tenemos una plantilla comprometida de gran calidad, van a dar el 100%.

Estado de Fernando Piñar y Ronald Matarrita: Tanto Fernando como Ronald vamos a ver el entrenamiento de hoy, han venido muy bien y esperaremos al entrenamiento para definir si están al 100% para ser convocados Fernando venía con actividad prácticamente normal, decidimos no llevarlo porque le faltaban entrenamientos, casi seguro que va a entrar en convocatoria, vamos a ver cómo percibe el entrenamiento Ronald y hablaremos con el departamento médico para ver si está en condiciones.