Miguel Ajú toma con responsabilidad su nueva oportunidad en el arco de Alajuelense

El guardameta Miguel Ajú asegura estar listo y tomar con mucha responsabilidad su nueva oportunidad de defender el arco de Liga Deportiva Alajuelense.

Ajú, quien estuvo a préstamo con Jicaral por un año, regresa a las tiendas rojinegras mucho más maduro y con una destacada labor defendiendo el arco de los del Pacífico.

Además, tendrá la responsabilidad de tomar la titularidad en las primeras cuatro fechas, debido a la sanción que debe purgar Leonel Moreira.

“Contento por la oportunidad que se me ha dado desde Jicaral y desde que llegué acá. Siempre he trabajado para esto, siempre me ha gustado el trabajo duro y la perseverancia”, mencionó a los micrófonos de Teletica Radio antes de disputarse los 90 Minutos por la vida.

Ajú cree que la presión será la misma y asegura que no viene a competir con Moreira, más bien a mejorar su nivel.

“Desde que estuve en el inicio con Jicaral, siempre va a haber presión. Soy consciente de eso, lo tomo con el mayor profesionalismo y responsabilidad. Estoy muy tranquilo y lleno de paz. No estoy compitiendo con una persona de mi edad, Leo es una gran persona y me ayuda a mejorar”, añadió.

Finalmente, el portero aseveró que el camerino de Alajuelense está muy fuerte, pese a todos los movimientos y cuestionamientos que se han dado tras quedar eliminados en la final de segunda fase la temporada anterior.

“No soy de leer muchas noticias. El camerino siempre ha estado bien. No te puedo decir nada contrario porque me siento muy contento de la familia que represente Alajuelense.

“La Liga siempre va a tener presión como los cuatro equipos grandes de Costa Rica”, sentenció.

Por su parte, otro de los nuevos rostros rojinegros para esta temporada es Josué Meneses, quien también destacó la fortaleza del camerino erizo.

“Tratamos de dejar un poco el tema extra-cancha. Tratamos de enfocarnos en el día a día de trabajo”, mencionó.

Además, aclaró que su contrato es de préstamo con la Liga.

“Es un contrato de préstamo, Mi ficha sigue perteneciendo a Guadalupe, esperamos hacer las cosas bien y en junio extender el ligamen con la Liga”, concluyó.