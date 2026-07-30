Liga comenzó su camino al tetracampeonato de Centroamérica con sonrisa en el Morera

﻿La Liga es la Liga y el león ruge fuerte en toda Centroamérica. ﻿La noche de este miércoles, Alajuelense comenzó su camino al tetracampeonato con el pie derecho con un triunfo 1-0 ante el Xelajú de Guatemala en el Morera Soto.

Era el estreno del técnico español Ismael Rescalvo en el estadio rojinegro y vivió el partido con mucha intensidad, incertidumbre y desahogo.

El juego no fue fácil, en el primer tiempo, el equipo guatemalteco se hizo sentir, pero ya en el complemento los manudos tomaron la pelota y supieron qué hacer con ella.

El único gol del partido llegó cuando los aficionados ya estaban sintiendo presión y eso le permitió manejar mucho mejor el cotejo.

Al 75', el mexicano Ronaldo Cisneros colocó el dardo de la victoria con un potente remate desde fuera del área.

Cisneros demostró una vez lo determinante que es en el equipo y su gol deparó un buen debut para el rival a vencer en toda Centroamérica.