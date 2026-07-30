¡Debut con sufrido triunfo! Saprissa se estrena en Copa Centroamericana

El Deportivo Saprissa debutó en Copa Centroamericana: lo hizo de visita, con goles, una expulsión y un sufrido triunfo 1-2 ante el Umecit de Panamá.

La expectativa morada en este torneo es clara: ganarlo y volver al mapa internacional del área. Así lo dejó claro el técnico Hernán Medford en la previa.

En cancha así fue, el Monstruo salió con personalidad, con posesión de balón y con las acciones de peligro.

El capitán Mariano Torres abrió la cuenta al 45' por medio de un cobro de tiro libre.

Los morados se fueron al descanso con el manejo del partido y con un triunfo momentáneo que se amplió muy rápido.

Al 49', Orlando Sinclair colocó de cabeza el 0-2 tras aprovechar un cabezazo de Kendall Waston en el área.

Hasta ese momento todo era morado y blanco en Panamá, pero al 61' se fue expulsado Luis Paradela y el partido tuvo un cambio importante.

Los canaleros se fueron al frente al arco del portero Abraham Madriz y al 75' concretaron el descuento por un zurdazo de Alberto Saldaña.

Al final, la S supo sufrir y se llevó de territorio panameño tres importantes puntos.

El próximo miércoles a las 8 p. m., los morados ese medirán al Alianza de El Salvador en La Cueva.