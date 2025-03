Joel Campbell: “Yo estoy tranquilo con mi trabajo”

Joel Campbell asegura “estar tranquilo” pese a las críticas sobre su nivel en los últimos partidos con la Liga y que lo dejaron al margen de la Selección Nacional.

Aun así, Joel marcó el gol del triunfo para que Alajuelense se coronara bicampeón del Torneo de Copa.

“Yo soy una persona muy tranquila y estoy muy tranquilo con mi trabajo. Creo en Dios y en la vida habrá momentos buenos, regulares y malos, lo importante es tener esa inteligencia emocional, yo sé que las cosas buenas van a llevar y estoy contento con mi trabajo y mi carrera y con todo lo que me falta todavía”, mencionó.

​También mandó un mensaje contundente a los que aseguran que le ha afectado el tema de no contar con muchos minutos con alajuelense.

“Soy feliz. Como no hacerlo, si me puedo levantar todos los días, si puedo ver, si puedo caminar, puedo tener comida en el plato, imagínese la cantidad de gente que la sufre… Creo que sería un malagradecido con Dios si me pongo a estar triste de si juego o no juego con la Liga, acá soy feliz y toca seguir trabajando para lograr los objetivos”, explicó.