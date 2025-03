Leonel Moreira volvió a fallar en una final: "Si es un error o no, yo lo asumo"

Alajuelense y Puntarenas FC disputaron una pareja final que al final terminó decantándose a favor de la Liga por 1-0 gracias a un penal de Joel Campbell.

Pero la jugada que terminó con el equilibrio del partido fue un grave error de Leonel Moreira, quien se precipitó en su salida y por intentar despejar una pelota le pegó una patada al colombiano Larry Angulo.

Tras unos minutos de zozobra, al final el VAR sentenció la pena máxima.

Desde el manchón blanco, el encargado de anotar fue un discreto Joel Campbell, quien definió de gran forma al 66’ ante la mirada atónita de Moreira, quien otra vez vio como se le escapaba un cetro más.

De inmediato, la propia afición rojinegra volvió a criticar al guardameta, quien falló una vez más en un partido por disputa del título e incluso muchos aseguraron que por eso quedó fuera de Alajuelense.

"Si es un error o no, yo lo asumo, por ser una disputa del balón de los dos, pero no se puede llorar sobre la leche derramada, ya ustedes decidirán si fue error o no, uno como capitán y líder hay que asumirlo y yo nunca me escondo", comenzó diciendo a Teletica Radio. ​