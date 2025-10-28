¿Hubo falta de Celso Borges en gol de Alajuelense? Esto dice la Comisión de Arbitraje

La polémica quedó servida tras la jornada 14.

El segundo gol de Alajuelense estuvo lleno de polémica por una acción previa en la que Celso Borges golpeó al generaleño, Kendall Porras.

La jugada no fue sancionada y la acción continuó llegando así el segundo tanto de la Liga que finalmente terminó ganando 3-2.

Pérez Zeledón denunció en redes sociales la acción y mostró como Porras tuvo que someterse a cuatro puntos de sutura.

Pero, ¿qué dice la Comisión de Arbitraje?

Teletica.com tuvo acceso al informe que emite la Comisión de Arbitraje a los clubes y ahí informa sobre jugadas sancionadas correctamente o bien, errores que cometieron los árbitros.

Como acción incorrecta asegura lo siguiente:

“Amonestación. Minuto 54:55. El árbitro debió amonestar al jugador #5 de Alajuelense (Celso Borges), por realizar una entrada temeraria”, menciona el informe.

La acción generó polémica tras el partido, incluso, el técnico generaleño, Luis Alberto Orozco, denunció que a los jugadores hay que cuidarlos.

“Kendall es un jugador al que hay que cuidar, y hoy no lo cuidaron. El espectáculo lo dan los futbolistas, hay que protegerlos”, mencionó.

La Liga venció 3-2 a Pérez Zeledón y sigue líder del Torneo de Apertura 2025.