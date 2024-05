Guimaraes: "Hay un fútbol que se juega fuera de la cancha y ha ganado demasiado protagonismo"

Por primera vez el técnico de Alajuelense, Alexandre Guimaraes habló sobre las situaciones extra-fútbol que se vivieron, no solo en la semifinal ante Herediano el pasado miércoles, sino desde hace unos meses en el fútbol nacional.

Para el estratega, hay un fútbol fuera de las canchas que está tomando cada vez más importancia en el país y eso hasta está llegando a opacar los logros deportivos.

“Yo he dicho hace unos días que lo que pasa en la cancha queda en la cancha, pero no voy a negar que debemos ser ejemplo, entrenadores, jugadores, porque ese tipo de manifestaciones, no son lo que el deporte debe ser, eso lo tengo clarísimo”, expresó el estratega al programa Malas Compañías de Teletica Radio.