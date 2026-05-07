Gerente deportivo de la Liga: "Óscar Ramírez deja unos zapatos grandes que llenar"

El gerente deportivo de Alajuelense, Carlos Vela, destacó que el nuevo técnico que contraten en el club deberá llenar un espacio muy importante: el que dejó nada más y nada menos que Óscar Ramírez.

Vela conversó con el periodista Andrés Gonzáles, de Teletica Deportes Radio, este jueves en el CAR.

Estos fueron los temas más destacados de la entrevista:

Óscar Ramírez

Óscar es un tipo que vive al máximo su profesión, él no te escatima un día de trabajo, vive con mucha intensidad el triunfo. Me duele, pero solo tengo palabras de agradecimiento, es una leyenda, tiene legado en el club. Yo solo tengo palabras de elogio para él y cómo vive su etapa. Él va a tener un lugar en el club, Andrés sigue en el club va a tener una posición en liga menor para empezar su camino, irá creciendo y tiene ganas de seguirse preparando. El legado de don Óscar sigue intacto"

Óscar deja un legado, unos zapatos grandes que llenar, el tipo con más títulos en la historia del club y grandes valores humanos. La persona que llegue es un perfil en específico.

Bryan Ruiz

Charlé con Bryan y está atravesando un momento personal, está todo bien, pero preferiría en este momento no, es un caballero y está en liga menor, Wardy es un tipo preparado y ayudó muchísimo a Óscar en su camino, aprendió de toda esta viviencia, es un hasta pronto, podrá volver al club en cualquier momento, igual Junior, es una carta fuerte.

Candidatos

No es un número en sí, va en función con el perfil, se va recibiendo el perfil de técnicos, estamos haciendo el análisis, haciendo charlas, algunas informales, otras muy profundas.

José Saturnino Cardozo

Yo quiero ser muy respetuoso con el momento que viven él y Liberia, ha hecho un gran trabajo. Viene trabajando con jóvenes emergentes y claro que puede ser una posibilidad, a veces los tiempos no calzan, hay que ver cómo es su situación con su club, lo felicitamos.

Lo han ido a buscar

Hemos charlado, parte de mi trabajo es entender la situación, es parte de mi trabajo preguntar cómo está la situación. No es cierto que ha habido una oferta d ela Liga, no es el único candidato.

Jeaustin Campos

Sí (descartado). Estamos haciendo un análisis integral, sé quién es, pero bueno... también nosotros como club estamos en búsqueda de otros perfiles.

Joel Campbell

Joel terminó contrato, hoy realmente no tiene vínculo con la Liga, es un referente histórico, la situación de él es que puede firmar con cualquier otro club, se charlará con cualquier técnico que llegue. Hoy no tiene vinculación en el club.

Uno esperaría que sí (cambien las condiciones), todo es en función del hoy, Joel llegó hace tres años, hoy estamos en una posición natural del paso del tiempo y rendimiento.

Julio Cascante y Youstin Salas

Estamos buscando un central, sin prosa, hay tiempo, la primera posición es la del director técnico, pero ante lesiones tenemos un hueco por cubrir y estamos buscando un central por derecha, no quiero puntualizar por nombres.

Ángel Zaldívar

Lo trajimos con mucha expectativa, tiene más de 60 goles en México, más de 300 partidos, queríamos que fueran variantes para el técnico.

Sanción a Alejandro Bran y corta sanción:

No podemos normalizarnos, no son habituales, no son de atleta de alto rendimiento, en ese sentido el club ha actuado con mano dura, firme, con disciplina de acuerdo con el reglamento interno

Esa decisión es pura y dura del entrenador, quién juega y quién no juega es del entrenador técnico, es debate en el fútbol, a veces se dice que dales en el bolsillo que es lo que les duele.



Es algo que no debe de pasar, son situaciones que no hemos escondido la cara, se han asumido las situaciones, no le vienen bien al camerino, al club, esperemos que de una vez por todas se radiquen.