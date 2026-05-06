¿Es injusto señalar al CAR de indisciplina cuando también educa y forma talento? Javier Delgado responde

Javier Delgado es gerente del CAR rojinegro. En los últimos meses se han dado casos de indisciplina en la institución y con el exfutbolista se conversó sobre esa situación y también la otra cara del CAR: educación y formación de talento en el fútbol.

Sobre esas dos vertientes se le preguntó a Delgado, exfutbolista, extécnico, exgerente deportivo del club, hoy gerente del CAR.

Esto fue todo que dijo Delgado:

—¿Cuáles son tus funciones en específico?

Mis funciones son en la parte operativa que toda la infraestructura del CAR esté muy bien y estando cerca de Carlos (Vela) viendo entrenamientos, analizando partidos y dar mi punto de vista exclusivamente a él.

—¿Cuánto tiempo le gustaría estar en ese puesto?

En esto del fútbol es muy dinámico, me siento bien, tranquilo, pero la situación puede cambiar en cualquier momento. Solamente esperar,

—¿Le gustaría volver a dirigir o a la gerencia deportiva?

Sí no lo descarto, no lo descarto. Yo creo que todo llega a su tiempo y en el momento adecuado, así que simplemente hay que esperar. Ahorita estoy con muchas responsabilidades y muchas obligaciones ahí en el campo.



—¿Cómo se trabaja la Liga menor en Alajuelense?

Bueno, se trata de aprovechar todo lo que es la infraestructura que tenemos cercana. Se trata de darle las herramientas necesarias a los jóvenes, se hace una captación, después se hace obviamente una adaptación a lo que es la parte competitiva y ahí tienen que ir saliendo los muchachos que se quiere que puedan reforzar el primer equipo.

—¿Cuál es el secreto, ya que la Liga Deportiva Alajuelense dominó 6 o 7 categorías?

La infraestructura ayuda mucho, pero también el trabajo diario, el mejorar al jugador y hay que estar un paso adelante.

—¿Cómo complementa a la Liga el formar con ganar?

Es una pregunta interesante, la prioridad es formar, pero en una institución como Liga Deportiva Alajuelense hay que ganar, hay que tratar de ganarlo todo y es una combinación que depende de la edad, se hace más refuerzo en una que en otra cosa.



—¿Qué le dice a los los detractores del CAR?

Que tienen derecho a su opinión, pero el CAR está diseñado para sacarle el mayor provecho. Se puede sacar más, sí se puede sacar más y en eso estamos trabajando.

—¿Cómo se interpreta que el semestre anterior el equipo lo ganó todo, que ahora este semestre no se pudo?



Fue muy rápido una cosa de la otra y precisamente en ese análisis está Carlos Vela, gerente deportivo, la junta directiva y los que estamos inmersos en la institución. Hemos conversado, hemos analizado y al final de cuentas se sacan las conclusiones para corregir lo que no estuvo bien. Obviamente no se ve con buenos ojos, ni siquiera haber clasificado en los cuatro lugares que están disputando ahora, pero aquí no es lamentarse, aquí es tratar de tomar las decisiones que se tengan que tomar.



Yo creo que estamos en buenas manos, Carlos es una persona que llega al punto alto del análisis y esperamos que todo esto nos sirva para recomponer el equipo. Ahora con la llegada del nuevo técnico que va a ser escogido en su momento y lo bueno de todo esto, si se le puede ver algo bueno, es el tiempo que se tiene para poder escoger bien y después afinar el equipo para las competiciones que se tienen en los próximos años.

—Los últimos dos técnicos del club son dos de los mejores en la historia del fútbol de Costa Rica, Alexandre Guimaraes y Oscar Ramírez. ¿Qué debe tener quien vaya a ocupar esa silla?

Yo creo que hay que escoger bastante bien de acuerdo a las necesidades que tiene el club en este momento y el club tiene que ser protagonista. Entonces Carlos (Vela) ha tenido el tiempo necesario para poder evaluar, para poder tener las opciones necesarias y ya las va a presentar a la Junta Directiva.

Y cuando eso ya se tome la decisión pues es poner toda la maquinaria de Liga Deportiva Alajuelense en cuanto a infraestructura, en cuanto a jugadores, en cuanto a los que estamos en el entorno a hacer lo mejor posible para volver a retomar el rumbo.

—Se habla mucho de una posibilidad de que venga tal vez un técnico extranjero: ¿Cómo cataloga esto? ¿Pero puede ser bueno o riesgoso?

Depende, depende de muchos factores. Puede venir un extranjero que tenga conocimiento del fútbol centroamericano, del fútbol costarricense. Puede ser alguien que esté aquí en el medio.

O sea eso es parte del análisis y de las decisiones que hay que tomar. Y vuelvo a recalcar, hay tiempo para poder tomar la mejor decisión. Y la mejor decisión es la del momento y después eso tiene que ir acompañado con resultados.



O sea todo técnico vive de resultados y la verdad es que esperamos de que el panorama cambie y que se pueda enderezar el rumbo y se empiece el otro torneo con una buena sintonía entre el nuevo técnico y el equipo y que el resultado sea mejor. No Javier, hay toda una narrativa en torno a la indisciplina. Son tiempos diferentes pero la disciplina es la disciplina.



—Usted como gerente del CAR cree que es injusto criticar al CAR con temas de indisciplina cuando han sido tres casos muy puntuales y unos muchachos antes que ya no están en el club porque al final ahí estudian jóvenes, entrenan y desarrollan talento: ¿Qué opina al respecto? ¿Lo ve como injusto?

Mire, igual el CAR es como una familia, como una casa. Hay momentos en que las cosas salen muy bien. Hay otros momentos en que alguien se puede salir del camino y hay que enderezarlo y si se endereza ganamos todos y si no pues hay que prescindir de esa persona. El CAR es formador, formador en todo sentido.



Formador en cuanto a convivencia, en cuanto a rendimiento, en cuanto a disciplina, pero tampoco tenemos robots ahí. No tenemos 56 robots que nada más se programan y ya se conducen de la mejor manera. Sino que usted fue joven, yo fui joven, cometimos errores, esos errores nos ayudaron a madurar, esos errores nos ayudaron a retomar el camino, así que es parte de la enseñanza y tenemos que estar muy atentos en el CAR.



—Don Javier, usted conoce hace muchos años a Joel Campbell ¿Qué ha pasado con él? ¿Por qué le ha costado tanto a Campbell tener la versión que en algún momento le conocimos?

Joel es un gran jugador, eso nadie lo puede discutir, pero como todo jugador también tiene momentos. Tiene momentos de un gran rendimiento, momentos complicados, momentos de lesiones. Todo es un cúmulo, todo es un cúmulo. Lo que hay que analizar es el momento propio del jugador para tomar las decisiones y no solo con Joel, con cualquier jugador. Qué se le pide a un jugador... que de rendimiento. Esa es la máxima premisa, después el comportamiento, después la convivencia, son otros factores que se llevan ya muy a lo interno, pero yo creo que la calidad de Joel es innegable, pero también como cualquier jugador profesional ha tenido momentos muy buenos y otros momentos no tan buenos.

