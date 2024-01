¿Existe el ADN en el fútbol? Tres leyendas manudas responden

“Cada quien es libre de pensar lo que quiera, es una opinión personal, para mí, el ADN no existe en el futbol , lo que existe es el compromiso, cuando usted llega a una institución, usted tiene que tener compromiso. Yo no creo que los jugadores que van al Manchester City, al Arsenal, o al Manchester (United) y les dicen algo del ADN, lo que existe es compromiso", comentó Joel en declaraciones recogidas por Hoy en el deporte. Y agregó: "En todas las ligas van a haber jugadores de la casa, que vienen de afuera, hay jugadores de la Liga que juegan en otros equipos, que van a otras insituciones, es parte del fútbol, el ADN no tiene, para mí, un valor, no existe... pero respeto la gente que quiera creer en eso, cada quién cree en lo que desea".

Yo le doy gracias a Dios de haberme criado con jugadores que me hicieron amar más la institución que yo he amado, y el que no ha amado algo, no puede hablar de esas cosas, no tienen ese sentimiento. Ha habido muchas cosas que con el pasar del tiempo lo enseñan a hacer a uno así, ya uno lo trae, ser riñon liguista, sufrir porque le vaya mal, o alegrarse cuando le va bien, pero el que solo quiere. Yo le garantizo que Mauricio Montero jugamos por otras cosas, y no por la camisa. El ADN está más en la afición, cuando uno llega a un lugar tiene que hacerlo de la mejor manera, pero los que queremos a la institución o.



Nosotros perdíamos, uno lo nota, los tiempos han cambiado mucho, yo perder me duele, me duele el corazón, y eso puede pasar, pero a nosotros, los que queremos al equipo nos duele más que muchos.