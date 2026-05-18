Estos son los números que deja Joel Campbell en Alajuelense

Liga Deportiva Alajuelense anunció este lunes la salida de Joel Campbell y con él se acaba una de las historias de mayor expectativa en el fútbol costarricense.

Campbell llegó hace tres años a la Liga con el único objetivo de brillar y quitar protagonismo a un Saprissa que se había despegado en títulos.

De ahí que “robarle” el fichaje de un exmorado era un gran golpe, sumado a que años atrás habían repetido la fórmula con Celso Borges.

Sin embargo, la historia de Joel vino de más a menos con los rojinegros, al punto de terminar en el equipo de suplentes la pasada campaña, pues apenas disputó 12 partidos (seis de ellos como titular) y anotó un único tanto de penal.

Al final, en medio de especulaciones que lo colocaban como el jugador más caro del fútbol nacional, el futbolista terminó con 108 partidos disputados, 23 goles y 12 asistencias para 6.034 minutos jugados.

Su mejor temporada con los manudos fue la 2023-24, cuando marcó 13 goles en 44 partidos; esto le abrió las puertas a marcharse al Atlético Goianiense de la Primera División de Brasil, donde jugó 10 partidos y anotó dos goles, pero sufrió falta de pago y problemas financieros del club.

Eso sí, Campbell, de 33 años, no se marchó con las manos vacías de la Liga, pues sumó un título nacional (Apertura 2026), dos Torneos de Copa (2023-2025), una Recopa (2025) y dos Copas Centroamericanas (2023 y 2025).



