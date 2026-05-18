Alajuelense se despide de Joel Campbell

Liga Deportiva Alajuelense se despidió este lunes de Joel Campbell mediante un breve mensaje.

El histórico jugador terminó contrato a finales del Torneo de Clausura 2026 y, tras una reunión con el nuevo cuerpo técnico encabezado por Ismael Rescalvo, se tomaría una decisión final.

Finalmente, el club decidió no contar más con los servicios del jugador.

“Liga Deportiva Alajuelense desea agradecerle a Joel Campbell por estos tres años y por los éxitos conseguidos durante este período. “Gracias por el profesionalismo y aporte que dejó en la institución. “Le deseamos lo mejor a Joel en todos sus proyectos tanto personales como futbolísticos”, destacó el comunicado del club.

Liga Deportiva Alajuelense desea agradecerle a Joel Campbell por estos tres años y por los éxitos conseguidos durante este período.



Gracias por el profesionalismo y aporte que dejó en la institución. Le deseamos lo mejor a Joel en todos sus proyectos tanto personales como… pic.twitter.com/EuBeBUCI9P — Alajuelense (@ldacr) May 18, 2026

Campbell, de 33 años, apenas disputó 12 partidos y anotó un único tanto de penal en el Torneo de Clausura 2026.