Esto dijeron los nuevos refuerzos de Alajuelense

"Sabemos que es una gran institución y todo lo que tiene, me impulsó venir acá".

"Venir al equipo más grande de Costa Rica me pareció desafiante. Conociendo el club, los recursos, la estructura y el modelo, más me motivó a venir.

Vengo de un lugar donde el futbol es más agresivo y de donde yo vengo no hubiera sido falta, entonces el que se tiene que se tiene que acostumbrar soy yo.

Tengo una función centralizada, de contención. Atento a los espacios para evitar contragolpes y soy agresivo en la marca y tratar de dársela, no solo al mejor ubicado, sino a quien sabe construir.

Me llama mucho la atención la infraestructura de la Liga, en Argentina hay varios que tienen la misma estructura".

"Sabemos lo que significa La Liga, es un equipo muy grande a nivel centroamericano y llegar a esta institución tan respetada me emociona, me hace feliz y me entusiasma lo que pueda pasar.