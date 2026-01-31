Este es el proyecto de nuevo estadio que la Liga presentó a sus socios

Los asociados de la Liga Deportiva Alajuelense conocieron este sábado la propuesta de su Junta Directiva para la construcción de un nuevo estadio rojinegro.

El proyecto avanzará por etapas y tendrá como base un terreno de 16 hectáreas ubicado en La Garita de Alajuela, cerca de El Coyol y sobre la Ruta 1.

En la primera fase se proyecta un estadio con capacidad para 25.000 aficionados y 1.000 espacios de parqueo.

También se contempla la intervención de obras para asegurar un tránsito fluido en el acceso y la salida al reducto, además de áreas para plataformas de transporte, como buses, taxis y transporte privado.

La segunda etapa quedará destinada a la construcción de obras complementarias en un proyecto posterior.

El diseño del estadio estará inspirado en el León y estuvo a cargo de la firma Gensler.

La estructura se compone de varias plantas. En el nivel principal se ubicarán clubes, museo, tienda y otros espacios. Habrá un nivel de palcos y un nivel superior con áreas de bebidas, comida y servicios, así como la gradería superior.

Uno de los aspectos más llamativos es que túnel de salida de los jugadores tendrá un club y el pasillo exhibirá las copas del equipo.

Además, el complejo funcionará como un venue de entretenimiento. El diseño incluye vestuarios para artistas y andenes que faciliten la instalación.

Ahora el proyecto deberá ser aprobado por la Asamblea Genera de la Liga. La votación, prevista para el transcurso del día, incluye únicamente la adquisición del terreno, la culminación del anteproyecto y la elaboración del presupuesto.

¿Y los números?

La Junta Directiva anunció que el proyecto no asumirá deuda ni comprometerá su flujo de caja.

La intención es que el proyecto se financie mediante preventas.

La opción de compra del terreno estará vigente de noviembre a noviembre de 2027. Para concretarla se deberán cumplir tres condiciones: reunir el dinero necesario por preventas en un fideicomiso, contar con la aprobación de la Asamblea para la compra y aprobar el proyecto.

Como parte del proceso ya se realizaron estudios de suelo, trabajos con la Municipalidad de Alajuela sobre el plan regulador, estudios de mantos acuíferos y estudios ambientales.

El valor del terreno se fijó en $52,5 por metro cuadrado, monto que se ajustará conforme se acerque el momento de la compra. La propiedad está en fideicomiso.

Se prevé que, una vez aprobado el proyecto, se presentará en los próximos cuatro meses el presupuesto y los planes de financiamiento del estadio.

También se instalará un fideicomiso con el BAC Credomatic, que será administrado por la entidad financiera.

Cuando se alcance el “número mágico”, se ejercerá la compra y el BAC pagará como fiduciario.

Si en dos años no se completa el monto requerido, el banco devolverá el dinero a cada participante.