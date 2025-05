En medio del festejo, la directiva de la Liga salió con una sola preocupación

El técnico del Saprissa, Paulo Wanchope, analizó, tanto la derrota ante Alajuelense en la final de fase, como su tiempo frente a los morados.

Estas fueron sus principales declaraciones.

¿Por qué cayeron en el Morera?

La Liga Deportiva Alajuelense lo quiso más y eso se vio en las segundas bolas, y ese tipo de ventaja no se puede dar en una fase final. No fuimos efectivos con el balón y el volumen de ataque no fue bueno.