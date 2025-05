Paulo Wanchope: “La Liga Deportiva Alajuelense lo quiso más”

El técnico del Saprissa, Paulo Wanchope, analizó, tanto la derrota ante Alajuelense en la final de fase, como su tiempo frente a los morados.

Estas fueron sus principales declaraciones.

¿Por qué cayeron en el Morera?

La Liga Deportiva Alajuelense lo quiso más y eso se vio en las segundas bolas, y ese tipo de ventaja no se puede dar en una fase final. No fuimos efectivos con el balón y el volumen de ataque no fue bueno.

Felicitación y disculpas

Felicitar a Alajuelense por pasar a una final. Me disculpo con la afición. Teníamos una expectativa muy alta de llegar a una final y darles la 41.

Periodo de decisiones

Vamos a evaluar muchas cosas dentro de la institución para mejorar, independientemente de si llegábamos al campeonato. Es un tema que hay que hablar al interno. No es lo recomendable hablar de esos temas en este momento. Por la forma en que clasificamos hay que replantear lo que se hizo.

Su tiempo como timonel

No es quitarme la responsabilidad, somos un grupo de trabajo. Yo voy a tener observaciones y los superiores van a tener observaciones. Desde ahí se va a construir el grupo.

Puntos de mejora

Se hicieron cosas importantes en poco tiempo, pero ace un año no logramos el título y nos costó clasificar, y eso evidentemente debe cambiar. En este club lo único que vale es levantar la copa, y eso lo entiendo. Pero tengo que ser responsable y autocrítico para ver las situaciones buenas y aquellas no tan buenas, para mejorarlas.