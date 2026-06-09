El Bocha valoró el fichaje de Juan Pablo Añor a la Liga tras dirigirlo en el pasado

Alajuelense sorprendió el sábado pasado fichando al venezolano Juan Pablo Añor, mediocampista de 32 años proveniente de Volos del fútbol de Grecia.

El técnico de la Selección Nacional, Fernando Batista, habló en conferencia de prensa sobre el futbolista al que convocó varias veces a la selección de Venezuela y habló de lo que pueden esperar los rojinegros con su llegada.

“Juanpi es un jugador, la verdad, que tiene unas características muy buenas. Creo que le puede dar mucho a la Liga, un jugador muy técnico, muy clarito para jugar”, destacó el Bocha.

Además, destacó su experiencia en grandes clubes de Europa como Málaga y Huesca en España, Al Ain de Arabia Saudita, Panetolikos y Volos en Grecia; así como Caracas FC de Venezuela.

“Tiene experiencia, ha jugado bastante en Europa; ojalá que le vaya muy bien, porque primero, es una gran persona, hemos convivido bastante en Venezuela en muchas situaciones. Ojalá que todo lo que hace bien dentro de la cancha le sirva a la Liga también, porque es una incorporación importante”, destacó el técnico.

Juanpi firmó por los próximos dos años con Alajuelense y llega con las esperanzas de asumir un rol protagónico como el creativo definitivo que necesita el club para volver a luchar por el campeonato.



