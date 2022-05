Delanteros manudos destacan trabajo del grupo

Alajuelense derrotó a Jicaral y los tres goles del triunfo llegaron de la mano de Jurgens Montengro y Johan Venegas.



La buena presentación de los atacantes la tribuyen al trabajo que hacen en los entrenamientos.

“Siempre nos quedamos trabajando definición. La anotación que él hace la sentí como mía”, destacó Venegas.

Ese sentimiento de esfuerzo tiene eco en Montenegro.

“De esto tenemos que vivir los delanteros, sé que no he hecho nada, tenemos que seguir mejorando”, señaló Jurgens.

Para él el grupo de arietes es unido y el equipo está concentrado en un objetivo grupal.

“Siempre me preparo para jugar, si no me toca tengo que apoyar a los compañeros”, añadió Montenegro.

Para Jurgens el poder levantar la cara tras perder contra Saprissa en muy importante.

“Sabemos que perder un clásico duele, he jugado pocos y hemos ganado la mitad y empatado la mitad. Tenemos que lavarnos la cara y pensar en el campeonato, esto es la Liga y siempre merece estar ahí arriba”, concluyó.