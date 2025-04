Mientras Alajuelense se prepara para la batalla que librará en el TAS el próximo 23 de abril, Teletica.com analiza los cuatro misterios por resolver del Mundial de Clubes.

¿Podrá León recuperar el boleto que ganó en la cancha? ¿Cuenta el club anfitrión dentro del límite de clubes por país? ¿Causó Alajuelense la expulsión de León? Lo analizamos en la presente nota. ¿Conseguirá Alajuelense que el TAS le adjudique el boleto?

Es incierto que las gestiones de Alajuelense ante FIFA (18 de noviembre de 2024) y ante el TAS (3 de febrero de 2025) hayan causado la investigación que finalmente condujo a la expulsión de León.

León Weinstok, vocero de Alajuelense en esta materia, fue siempre cauteloso. En diferentes entrevistas, aclaró que él no podría afirmar que FIFA actuara contra Grupo Pachuca por la queja formal que presentó Alajuelense, aunque tampoco lo descartaba.

La teoría de que Alajuelense obligó a FIFA a investigar la multipropiedad de Grupo Pachuca, una investigación que supuestamente no habría sucedido de no ser por la insistencia manuda, sufrió un duro golpe el pasado 9 de abril, fecha en la que el Comité de Apelaciones de FIFA publicó los fundamentos de la expulsión de León.

No hay una sola mención a Alajuelense en el documento de 55 páginas que emitió el Comité de Apelaciones.

Apelaciones reveló que el intercambio de información entre FIFA y Grupo Pachuca inició en junio de 2024. Alajuelense presentó su queja formal ante FIFA el 18 de noviembre de 2024, unos cinco meses después de aquel primer contacto.

Aún más, la queja formal de Alajuelense ante FIFA (18 de noviembre) llegó un mes después de la primera notificación oficial de FIFA a Pachuca y León (17 de octubre).

FIFA notificó a los clubes de Grupo Pachuca que un análisis preliminar había detectado indicios de multipropiedad no permitidos por el Reglamento (aprobado en octubre de 2024 y dado a conocer un mes más tarde). Prensa mexicana supo de esta notificación desde inicios de noviembre.

FIFA tardó apenas cuatro días en rechazar la queja formal de Alajuelense. Según The Times, FIFA respondió que no consideraba a la institución rojinegra como parte interesada en los procedimientos y que no emitiría notificaciones sobre las investigaciones, si las hubiese.

El 7 de febrero de 2025, cuatro días después de que Alajuelense hiciera público que había acudido al TAS y, curiosamente, apenas un día después de que Pachuca y León entregaran a FIFA sus acuerdos de participación firmados (un requisito para participar en el Mundial de Clubes, de conformidad con el Reglamento), el Secretario General de FIFA elevó el caso al Comité Disciplinario.

El Comité Disciplinario trasladó con gran urgencia el expediente al Comité de Apelaciones, la instancia que el pasado 21 de marzo decidió y comunicó la expulsión de León.

La cronología dada a conocer por el Comité de Apelaciones sugiere que no fue necesaria la intervención de Alajuelense para que FIFA hiciera valer su Reglamento.

Debilitada la teoría según la cual FIFA no habría actuado de no ser por la insistencia de Alajuelense, ¿cuál otra teoría podría explicar la expulsión de León?

Cobra fuerza la teoría de Rafael Ramos (ESPN), quien desde noviembre de 2024 anticipó que una carambola reglamentaria acabaría perjudicando a Grupo Pachuca y favoreciendo al Club América.

El insólito plan de FIFA respecto a celebrar un repechaje entre LAFC y Club América, revelado por ESPN el pasado 30 de marzo y confirmado por FIFA a Teletica.com al siguiente día, parece confirmar las sospechas de la prensa mexicana.

Solo el TAS podría detener las tácticas de FIFA y clasificar a Alajuelense al Mundial de Clubes.