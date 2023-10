Carevic sobre posible renovación: “No hemos dialogado en concreto”

El técnico de Alajuelense, Andrés Carevic, no soltó prenda sobre una eventual renovación.



El contrato de Carevic es hasta diciembre y dado el rendimiento del equipo se le consultó al estratega manudo al respecto, luego del triunfo 1-0 ante Herediano.



Estas son las declaraciones más destacadas de Carevic tras el triunfo frente al Team.



Análisis del partido: Fue un partido muy duro, muy exigente, muy intenso, buen jugado. Es importante este triunfo por el tema anímico y de confianza. Estamos casi sin descanso y vamos a seguir trabajando y jugando.



Rotación de porteros: La verdad que siempre valoramos cómo están todos. Estamos haciendo rotación con todo el equipo porque es difícil jugar cada tres días, golpes… jugar en canchas diferentes.



Renovación de contrato: No hemos dialogado en concreto, tuvimos una minireunión, pero no es momento para tocar ese tema.



Clásico nacional: No estamos pensando en este momento en el clásico, estamos pensando en el miércoles ante Herediano. No voy más allá. No voy a hablar de un partido como el clásico si estamos enfocados en un juego como el del otro miércoles.



Edward Cedeño: Es un chico panameño que ya ha estado trabajando con nosotros en la temporada. Creo que el proceso hay que llevarlo con calma, hay que ir con tranquilidad para que siga su proceso.



Afición: Tenemos el apoyo de la afición, seguramente el miércoles vendrán y tendremos ese apoyo extra para ganar el partido del miércoles.



Leonardo Menjívar: Voy a hablar de toda la gente que no le ha tocado jugar, es por algo técnico y táctico. Menjívar se incorporó más tarde, no hizo pretemporada, fue a la selección, volvió, luego asistió de nuevo a su selección y regresó. Todos tienen que estar preparados por si en un momento les toca jugar.



Tres posibles finales: Es agradecer la disposición de todos, están jugando cada tres días a alta intensidad. Todos estamos en sintonía para tener compromiso. Estamos peleando todos los torneos y tengo mucho agradecimiento hacia ellos por ese compromiso y trabajo duro.