Carevic: "La valoración es buena, peleamos por tres (títulos) y ganamos dos"

Análisis de partido: Buscamos alternativas porque estábamos abajo del marcador, hicimos un gran esfuerzo, fuimos al frente siempre, ganamos, pero no nos alcanzó. Jugar 37 partidos en tan poco tiempo y hacer ese gran esfuerzo... mis respetos para todos ellos.

Título de Copa y Copa Centroamericana: Yo pienso que la gente, lo que valora que siempre fuimos al frente, dimos todo al 100%, ganamos, pero no nos alcanzó. Por lo que siento es el agradecimiento que hicieron los jugadores.

En seis torneos solo ganó un torneo nacional: Solo se fija en el torneo nacional, cuando yo llegué son más títulos. No hay que desmeritar lo que hicimos. Somos un club, siempre estamos peleando arriba, hemos ganado otros torneos y un campeonato nacional. Hay que seguir trabajando duro, tenemos que dar un poco más de lo que estamos dando para pelear por el torneo nacional si no por todos los que jugamos. Acá nada más valoran el campeonato nacional, yo valoro todos. Le doy la misma importancia a todos porque hay que ser campeón, conseguimos otros y este no. La valoración es buena, peleamos por los tres y ganamos dos.