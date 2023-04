Carevic felicita esfuerzo de sus jugadores en una semana complicada

"Es un poco de impotencia como nos ha pasado en los últimos partidos que se ha generado, pero no se ha podido concretar. Tengo que felicitar a los jugadores por el gran esfuerzo que han hecho , porque se genera fútbol, el equipo tiene buen funcionamiento y no lo podemos reflejar con goles y resultados, es parte de todo el plantel de hacer todo lo que esté al alcance para trabajar y ser más determinante", comentó Carevic.

"Hay que valorar el contexto de cada partido, sí se es superior al rival, pero mucho se basa en el resultado. Si nosotros no generamos ocasiones de gol o el rival te supera a nivel de estrategia y físicamente, pero hemos mantenido las ocasiones de gol, por equis situación no hemos sido determinantes. Estamos ocupándonos en esto, cada vez que lleguemos tengamos que ser más contundentes", añadió.

"Por lo que yo sé no tengo ninguna información de si está negociando o no. A veces salen cosas, yo no estoy enterado de que la Liga haya hablado con Allan Cruz. No podría responder porque no estoy enterado, de igual manera confirmo que de mi parte no estoy enterado", afirmó el jefe del banquillo erizo.