Juego entre Cartaginés y Alajuelense será este lunes

El club no puede utilizar el estadio Fello Meza, debido a que el Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol no aprobó el recinto, luego de realizar una reinspección.

"Yo siento completamente que esto es una decisión política... y que nos perjudica muchísimo. Creemos que la decisión viene, por otro lado", comentó Vargas.



El administrativo brumoso lució molesto, fue de frente y aseguró que han hecho una inversión económica fuerte para tener los requerimientos necesarios en el Fello.



"Uno no se entiende como a pesar de los trabajos y no se nos permite jugar. El esfuerzo económico es muy importante. Ahí es donde yo te digo... me deja más espacio para pensar cualquier tipo de cosas (...) Ahí es donde uno ve la mala intención, la mala fe de la situación", añadió.



Por su parte, Rodolfo Villalobos, jerarca de la Fedefútbol, rechazó de manera categórica que esta decisión fuera política.



"Eso lo rechazo, me parece vulgar y nefasto, reto a esos equipos que demuestren que esto es un tema político de Rodolfo Villalobos, lo que pasa es que ya nos acostumbramos a tirar piedras, ensuciar el fútbol y no decimos nada, tenemos que parar con tanta cochinada", dijo Villalobos con cierta indignación.