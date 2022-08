Bryan Ruiz: “Me encantaba la metodología del profe Albert Rudé”

Por Teletica.com Redacción | 2 de agosto de 2022, 11:59 AM

El capitán de la Liga Deportiva Alajuelense, Bryan Ruiz, luego de la derrota contra Herediano insistió en que la metodología del técnico Albert Rudé era de su agrado y que la idea de Fabián Coito no han podido practicarla en los entrenamientos.



Según Ruiz, el técnico uruguayo no ha tenido espacio de trabajo con el cuadro manudo, ya que tuvieron que cumplir el compromiso de la fase previa de Liga Concacaf contra el Águila de El Salvador y el torneo nacional.



“Teníamos bastante trabajo con Albert Rudé y la idea estaba muy clara con lo que teníamos que hacer dentro de la cancha. Es obvio que un entrenador nuevo como Fabián Coito viene con algunas ideas diferentes y tiene muy poco tiempo de trabajo con partidos miércoles – sábado”, comentó Ruiz en Teletica Radio.



“Cuesta un poco cambiar esa idea por el poco trabajo que hay entre partido y partido, pero tenemos que entenderla y aplicarla lo mejor posible dentro de la cancha porque este torneo es muy corto, y muy rápido se pueden ir puntos importantes que no podemos permitir”, añadió el capitán.



Al igual que lo hizo cuando cayeron contra el Cartaginés en la final del Clausura 2022, Ruiz reiteró que en el grupo estaban a gusto con la metodología y forma de trabajo del técnico español, quien fue destituido de la institución.



“Me encantaba la metodología del profe Albert, lo sigo diciendo, me encanta la forma de trabajar de él que era diferente y se aplicaba muy bien al grupo. Con el profe hemos entrenado muy poco, entonces ha sido las ideas que él quiere más en video y poco en cancha”, expresó.

Coito reconoció que no ha realizado muchos cambios en la forma de juego del equipo tras prácticamente un año de trabajo con Rudé.

“Había un modelo de juego muy incorporado al equipo, pero toda idea es función de los jugadores y el plantel, así que es muy inteligente venir y no cambiar mucho, pues era el equipo más regular, pero como todo entrenador hemos ido cambiando y agregando cosas poco a poco para poder ir fortaleciendo. Yo no quiero sacar lo que tenían, sino fortaleciendo, ajustarle y aportarle algunas cosas que son de cara entrenador”, mencionó el estratega.



El 10 de Alajuelense, dejó en claro, una vez más, que pondrá punto final a su carrera en diciembre próximo.