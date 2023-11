Andrés Carevic: "Necesitamos ser más contundentes"

El técnico de Alajuelense, Andrés Carevic , reconoció que su equipo tiene un muy buen nivel de juego, pero no concreta todas las opciones que debería.

-Hicimos un buen partido, generamos muchas opciones de gol que no pudimos concretar y creo que necesitamos ser más contundentes y creo que el funcionamiento del equipo es importante para nosotros

-Creo que ya lo han comentado, no está al 100% no ha evolucionado como nosotros pensábamos y es un tema del área médica de la Liga y la Selección y veremos si está para aportar o no.