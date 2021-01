Alonso Martínez renovó con Alajuelense hasta 2023

Alajuelense anunció este jueves la renovación de contrato al jugador Alonso Martínez hasta 2013.

El de Isla Chira imprime sangre joven y velocidad en el ataque manudo, siendo uno de los más regulares en el equipo que dirige Andrés Carevic.

“Estoy muy agradecido con el club por haberme renovado, esperemos que se vengan más títulos”, comentó el jugador.

Martínez pertenece a La Liga desde 2016, sin embargo, estuvo a préstamo en Guadalupe con el objetivo de sumar minutos.

“Ha sido un viaje bonito donde he disfrutado, he llorado también por cosas que no me salen. Aprendí de muchos jugadores de Guadalupe y agarré un poquito más de experiencia, ahora solo queda ponerla en práctica acá”, destacó.

Martínez, de 22 años, ganó la 30 con Alajuelense y es uno de los jugadores con más proyección para los rojinegros.