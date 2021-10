Albert Rudé: “He visto mucho al Saprissa”

El técnico de Alajuelense, Albert Rudé, debutará en clásico este sábado y asegura tener bien estudiado al Saprissa.



“He visto mucho al Saprissa, lo he visto en torneo nacional, lo he visto en internacional, he visto los anteriores clásico y me parece que es un equipo que juega muy bien”, explicó el técnico rojinegro.

“Desde que terminó el último partido estamos preparando el clásico”, añadió Rudé.

Los manudos reciben a Saprissa siendo segundo, muy cerca de Herediano y con la cima a la vista.

Para Rudé esto le pone un condimento especial al partido, ya que el primer lugar es un objetivo para la Liga.

“Nuestra idea es llegar a la punta porque sabemos que la cima te da una ventaja”, concluyó el entrenador.